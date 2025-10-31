¡ÑUÑORCO ES DE PRIMERA! El Torito Luna y el Bambi Carrizo los goles para la gloria

Una nueva tarde gloriosa vivió Ñuñorco en la jornada de este viernes al derrotar 2-0 a Los Independientes en Tucumán Central.

Los goles lo convirtieron Sebastián "Torito" Luna y el "Bambi" Carrizo, para desatar la alegría del conjunto dirigido por Floreal Garcia.

De esta manera, Ñuñorco asciende tras dos años de permanecer en la B de la Liga Tucumana de Fútbol.

