Deportes 31 Oct 2025
¡ÑUÑORCO ES DE PRIMERA! El Torito Luna y el Bambi Carrizo los goles para la gloria
En Tucumán Central, el Tigre Tucumano ascendió a primera.
Una nueva tarde gloriosa vivió Ñuñorco en la jornada de este viernes al derrotar 2-0 a Los Independientes en Tucumán Central.
Los goles lo convirtieron Sebastián "Torito" Luna y el "Bambi" Carrizo, para desatar la alegría del conjunto dirigido por Floreal Garcia.
De esta manera, Ñuñorco asciende tras dos años de permanecer en la B de la Liga Tucumana de Fútbol.
