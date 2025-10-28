Buzos tácticos hallaron el cuerpo de Nicolás Tomás Duarte, de 18 años, en un arroyo de Ezeiza

Buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hallaron el cuerpo de Nicolás Tomás Duarte, de 18 años, en el arroyo Aguirre, en Ezeiza.

El hallazgo se produjo cerca de las 16:50 de este martes. Duarte era buscado desde este sábado a la madrugada, cuando se fue solo de un boliche de Ezeiza y desapareció sin dejar rastros.

El boliche estaba a 25 minutos de la casa de Nicolás. Dos cámaras de seguridad lo mostraron a la salida caminando con normalidad, pero debajo de una intensa lluvia.

La búsqueda estaba enfocada en un arroyo cercano al boliche donde efectivamente fue encontrado el cuerpo: su familia sospechaba que podría haberse caído en medio de la tormenta.

El último rastro de Nicolás Duarte

Los videos en los que fue captado el joven muestran que se retiró solo del lugar y caminó por una calle de tierra, mientras trataba de sortear los charcos de agua.

Duarte vestía una remera de manga larga de color negra y azul, un pantalón negro y un par de zapatillas del mismo color.