El “Incancho“ Carlos Castillo consiguió su segundo Oro en el Panamericano de Paraguay

La bandera Argentina volvió a flamear en lo más alto en Asunción, Paraguay, lugar donde se corre el Campeonato Panamericano Master de Ciclismo de Ruta. El encargado de colgar la celeste y blanca fue Carlos "Incancho" Castillo, el pedalista monterizo que volvió a triunfar.

El Incancho se coronó en la modalidad criterium en un trazado callejero de 30 kilometros sobre la capital paraguaya. Con una amplia diferencia, el monterizo se hizo dueño del podio y se colgó la segunda medalla de oro.

Ayer, Castillo, había ganado la CRI por más de dos minutos, y hoy en solitario, abrocha el segundo oro.