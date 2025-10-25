sábado 25 de octubre de 2025
Monterizos
25 Oct 2025

El “Incancho“ Carlos Castillo consiguió su segundo Oro en el Panamericano de Paraguay

Esta vez fue en la modalidad Criterium con un recorrido de 30 km por las calles de la capital paraguaya.

La bandera Argentina volvió a flamear en lo más alto en Asunción, Paraguay, lugar donde se corre el Campeonato Panamericano Master de Ciclismo de Ruta. El encargado de colgar la celeste y blanca fue Carlos "Incancho" Castillo, el pedalista monterizo que volvió a triunfar.

El Incancho se coronó en la modalidad criterium en un trazado callejero de 30 kilometros sobre la capital paraguaya. Con una amplia diferencia, el monterizo se hizo dueño del podio y se colgó la segunda medalla de oro.

Ayer, Castillo, había ganado la CRI por más de dos minutos, y hoy en solitario, abrocha el segundo oro.

