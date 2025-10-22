Monteros sumará de la mano de UCIM una nueva oferta universitaria para el 2026



La Unión Comercial e Industrial de Monteros anunció la incorporación de la Tecnicatura Universitaria en Logística, que comenzará a dictarse en sus instalaciones a partir del próximo año, en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La decisión fue confirmada tras una reunión con autoridades de la casa de estudios, en la que se acordaron acciones conjuntas para fortalecer el vínculo entre formación académica y desarrollo productivo local.

La carrera, que cuenta con alta demanda laboral en sectores estratégicos como transporte, comercio, industria y servicios, representa una oportunidad concreta de profesionalización para jóvenes y adultos de la región. Desde la institución destacaron que esta iniciativa responde a una necesidad territorial de contar con perfiles técnicos capacitados en gestión de operaciones, distribución y cadena de suministros.

La preinscripción se habilitará en las próximas semanas, y se espera una amplia convocatoria. La Unión Comercial e Industrial reafirmó su compromiso con el crecimiento educativo y económico de Monteros, apostando a propuestas que generen empleo, innovación y arraigo. La Tecnicatura en Logística se suma así al mapa de ofertas formativas que buscan consolidar el desarrollo regional con mirada estratégica.

