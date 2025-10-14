martes 14 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1375Blue: $1405Bolsa: $1416.8CCL: $1450.6Mayorista: $1349Cripto: $1520Tarjeta: $1787.5
14 Oct 2025

Sin clases en todos los niveles educativos

No habrá clases en todo el país este martes 14 de octubre: el comunicado de CTERA.

CTERA confirmó la jornada nacional de lucha y paro nacional este martes 14 de octubre en todas las escuelas del país.

Con un comunicado explicitaron su postura: “Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”.

La medida de fuerza de CTERA se realizará por a los siguientes reclamos:

  • Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
  • Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
  • Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.
  • Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.
  • Mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación.
  • Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

Quiénes adhieren al paro docente del 14 de octubre

Además de CTERA se suman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDOCBA) y sindicatos de todo el país.

¿Qué impacto tendrá el paro en los alumnos?

No habrá clases todos los niveles educativos (inicial, primario, secundario y terciario) durante el martes 14 de octubre.

Cuánto durará el paro del 14 de octubre

El paro será de 24 horas, aunque no se descarta la continuidad del plan de lucha si no hay respuestas del Gobierno.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Aumentan las probabilidades de lluvias para la semana

Sin clases en todos los niveles educativos

Intensas tareas para controlar el incendio en el cerro Kiko en en sur tucumano

🔥 tendencia

El paro nacional del 14 de octubre y su impacto en Monteros

Reconocimiento a la labor de farmacéuticos en la provincia

Río Seco: Robó en una casa y a los dos días volvió para amenazar a la dueña para que no lo denunciara