El paro nacional del 14 de octubre y su impacto en Monteros

Este martes 14 de octubre, los gremios docentes del país harán un paro nacional en las actividades educativas. La medida es parte del plan de lucha que busca visibilizar la tensión acumulada entre los trabajadores de la educación y el Gobierno de Javier Milei, sobre todo en la praxis salarial, el presupuesto y el desfinanciamiento institucional.

En ese marco la educación pública en Tucumán se prepara para un nuevo capítulo de protesta. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Tucumán (ATEP) confirmó su adhesión al Paro Nacional y Movilización organizado por CTERA para el próximo lunes 14 de octubre.

El Secretario General de ATEP, Profesor Hugo Brito, explicó en declaraciones radiales que la medida consistirá en un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, complementado con la participación en la Marcha Federal en Plaza de los Congresos, que luego se trasladará al Ministerio de Educación de la Nación.

El paro es una jornada de lucha y el lema es "La escuela enseña y construye esperanza", según el comunicado oficial de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

Los reclamos que figuran en la lista de motivos son la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de las sumas que adeudan, el llamado a una Paritaria Nacional Docente, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, aumentos salariales dignos, mejores condiciones laborales, reclamos de infraestructura escolar, recortes en el presupuesto y desfinanciamiento educativo.

Es una parte de las continuas protestas que incluyen clases públicas, radios abiertas y manifestaciones en distintas provincias del país.

A quiénes afectará el paro nacional docente

La medida de fuerza que convocó la CTERA tiene alcance nacional, por ello la mayoría de las escuelas públicas del país cerrarán sus puertas en la jornada.

A pesar de que la convocatoria es amplia, la adhesión varía según la provincia, jurisdicción y modalidad educativa. Las escuelas privadas, en tanto, algunas podrían no adherirse al paro, eso depende de los convenios y la decisión de los gremios locales.

Se espera una movilización federal con epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte de visibilización del reclamo a nivel nacional.