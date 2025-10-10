El aeropuerto Benjamín Matienzo se paralizó por quema de pastizales

El aeropuerto Benjamín Matienzo dejó de estar operativo esta tarde a causa de una quema de pastizales que se produjo en la zona. El intenso humo redujo la visibilidad, por lo que debieron cerrar la estación aérea.

Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar, tratando de controlar las llamas. Según pudo conocer LA GACETA, se encuentran los Bomberos de la Policía de Tucumán, Forestales de Defensa Civil Provincial, Voluntarios de Bella Vista y de Banda del Rio Salí.

Esta situación, que comenzó pasadas las 14.30, provocó un caos en la ruta ya que los autos tampoco pueden avanzar con facilidad debido a la presencia de humo.

Fuentes policiales que trabajan en el lugar remarcaron que el aeropuerto está cerrado y que no hay arribos ni salidas de vuelos.