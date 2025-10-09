El intendente, Serra, fue parte de la mesa de trabajo de análisis de gestión que organizó Jaldo

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, encabezó este miércoles una reunión de trabajo con intendentes y concejales de toda la provincia. El objetivo fue hacer un balance de lo realizado en cada municipio, fortalecer la institucionalidad local.

El Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Interior, Darío Monteros.

“Le hemos sugerido a todos que, aunque haya elecciones, no descuidemos la gestión municipal, la institucionalidad ni los problemas de la gente. Primero está la gestión, después lo electoral”, afirmó.

El gobernador también destacó el trabajo conjunto realizado en obra pública, salud, educación y seguridad, con aportes tanto provinciales como municipales. Valoró además la participación de concejales, incluso de municipios donde el intendente no pertenece a su espacio político.

“Gobernamos para los 19 municipios, incluido San Miguel de Tucumán, sin distinción de banderas políticas”, sostuvo.

Jaldo subrayó logros en seguridad, como el secuestro de una tonelada de cocaína en lo que va del año, gracias al trabajo conjunto entre fuerzas provinciales y federales en el Operativo Lapacho.

También resaltó avances en salud y educación, como la mejora en hospitales y la incorporación de inglés desde primer grado en escuelas públicas, además de capacitación en inteligencia artificial para más de 20 mil docentes.

En cuanto a la recuperación del patrimonio estatal, destacó la restitución de casi mil hectáreas de tierras usurpadas, ubicadas en zonas estratégicas como los Valles Calchaquíes y El Cadillal.

Sobre el tramo final de la campaña, Jaldo pidió reforzar la unidad del peronismo y del espacio Frente Tucumán Primero en cada municipio, con apertura hacia nuevos sectores. “Tenemos que abrir los brazos a todos los tucumanos, estén o no afiliados a nuestro espacio. Nos están acompañando porque ven una gestión que está cambiando Tucumán".

Participaron intendentes de Simoca (Elvio Salazar); Monteros (Francisco Serra (h); Banda del Río Salí (Gonzalo Monteros); Burruyacú (Jorge Leal); La Cocha(Gabriela Rodríguez); Graneros (Raquel Graneros), Trancas (Antonio Moreno); Aguilares (Gimena Mansilla); Las Talitas (Marta Najar); Tafí del Valle (Francisco Caliva); Lules (Marta Albarracín); Alderetes (Graciela Gutiérrez); Famaillá (José Orellana); el interventor de Alberdi, Guillermo Norry y el candidato a intendente de Alberdi del Frente Tucumán Primero, Bruno Romano y concejales.

El objetivo de la reunión, explicó el ministro de Interior, Darío Monteros, fue “articular acciones con intendentes y concejales de toda la provincia. Se ha priorizado a la gestión de gobierno, la institucionalidad, seguir trabajando en cada una de las jurisdicciones y en todos los ámbitos que nos compete al gobierno, salud, educación, seguridad, servicio, obra, estar a la par de la gente”.