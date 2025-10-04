Se inauguró la segunda etapa de la renovación urbana de calle Colón: una obra que transforma el centro comercial

La intervención incluyó redes de agua y cloacas, desagües pluviales subterráneos, veredas accesibles, adoquinado, iluminación LED, señalización, arbolado y mobiliario urbano. El proyecto busca potenciar el centro comercial y mejorar la calidad de vida de los monterizos.

Monteros dio un nuevo paso en su transformación urbana con la inauguración de la segunda etapa de la Renovación Urbana de calle Colón, una de las obras más esperadas por comerciantes y vecinos. El proyecto fue ejecutado por administración municipal, con el acompañamiento permanente del Gobierno de la Provincia de Tucumán, y representa un avance clave en la modernización del espacio público de la ciudad.

Los trabajos incluyeron la renovación integral de redes de agua y cloacas, la construcción de desagües pluviales subterráneos, la colocación de adoquines, nuevas veredas con mosaicos graníticos y podotáctiles, además de la incorporación de luminarias LED, señalización, semáforos, arbolado urbano, bancos y mobiliario moderno. Todo el conjunto fue diseñado para mejorar la accesibilidad, la seguridad y la estética del centro comercial monterizo.

Durante la inauguración, el intendente Francisco “Panchito” Serra destacó el valor de la obra para el desarrollo de la ciudad. “No es solo una obra: es un proyecto que revitaliza el centro comercial de nuestra ciudad, potencia la economía local y mejora la calidad de vida de nuestros vecinos. Quiero agradecer de corazón a los vecinos y comerciantes por la paciencia y la confianza en este proceso. Juntos estamos logrando que Monteros crezca y brille como se merece”, expresó el jefe municipal.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, subrayó el impacto urbano y económico de la intervención: “La obra incluyó la renovación integral de veredas, la modernización del sistema de agua y cloacas, un canal de desagüe pluvial, la colocación de adoquines, luminarias LED, señalización, arbolado urbano y mobiliario, poniendo en valor uno de los corredores más importantes de Monteros. Este avance mejora la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los monterizos, además de significar un fuerte impulso para el comercio, especialmente en vísperas del Día de la Madre”.

Por su parte, el legislador Francisco “Pancho” Serra recordó el origen del proyecto durante su gestión como intendente. “Es un paso más de la histórica obra que comenzó en mi gestión y que hoy sigue en marcha gracias al acompañamiento del Gobierno de la Provincia y al trabajo de la administración municipal. Esta renovación potencia el centro comercial, la economía y el desarrollo, mejorando la vida de los vecinos monterizos”, destacó.

El interventor del IPACyM, Regino Racedo, también valoró la iniciativa como un ejemplo de gestión articulada: “Este proyecto no solo transforma el centro comercial, sino que impulsa la economía local, revitaliza los espacios públicos y mejora la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Del acto participaron también el legislador Alberto Olea, el director del IPACyM, Gonzalo Racedo, los concejales, Daniel López, Adriana Boffano, María del Carmen Carrillo, Ramón Castro, Rosana Chaban, Lucas Frontini, Eva Guerra, Mauricio Ovejero, Belen Serra y Noelia Varas, funcionarios municipales y provinciales, la Comisión Directiva de la UCIM, comerciantes y vecinos, quienes celebraron la finalización de una etapa clave en la modernización del corazón comercial de Monteros.

Con esta obra, la ciudad reafirma su compromiso con el crecimiento planificado, la mejora de la infraestructura urbana y la consolidación de un centro más accesible, sustentable y atractivo para el desarrollo local.