Talento y tradición en el Pre Festival de Danza realizado en Monteros

Este jueves se llevó a cabo el Pre Festival de Danza en el Polideportivo Municipal de Monteros, donde diversos conjuntos de baile folclórico compitieron por un lugar en el escenario principal del Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore. La jornada estuvo marcada por el entusiasmo del público y la calidad artística de cada presentación.

Tras una intensa ronda de evaluaciones, el jurado —integrado por Daniel Carrizo, Gustavo Delia y Julio Alcorta— definió a los ganadores: en primer lugar, la Academia Defensores de la Tradición, dirigida por el profesor Francisco Quijano de Villa Quinteros, y en segundo lugar, el Ballet América Danza, bajo la dirección del profesor Pablo Ortiz de Santa Lucía. Ambos conjuntos se ganaron su lugar en el festival mayor, que celebra este año su 60.ª edición.

Desde la organización se destacó el compromiso de todos los participantes, quienes con esfuerzo y pasión mantienen viva la danza folclórica como expresión cultural. La oportunidad de disfrutar de la danza de los ganadores será durante las noches del Festival Monteros de la Patria Fortaleza del Folclore en su edición 60.