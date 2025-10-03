Cambian las fecha de cobro por el feriado del 10 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de pagos correspondiente a octubre, un mes que incluye un feriado en día laborable, lo que obligó a modificar el cronograma habitual. ¿Cómo quedan las nuevas fechas de cobro para jubilados y pensionados?

Durante este mes, los jubilados y pensionados contarán con un aumento del 1,88%, fijado según la fórmula de movilidad vigente, la cual establece que los haberes jubilatorios se actualicen en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de desfase.

Al aumento también se suma el pago del bono de $70.000, aunque este refuerzo solo será otorgado a los jubilados que perciben la mínima, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), beneficiarios de la Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez y titulares de Pensión Madre de 7 Hijos.

Con el feriado del 10 de octubre, ¿cómo queda el calendario de pagos para jubilados?

A través de su página web (anses.gob.ar), ANSES dejó establecido el cronograma de pagos de octubre. El feriado del viernes 10 afecta principalmente a los jubilados que cobran haberes mínimos y a los titulares de las Pensiones no Contributivas (PNC), que son dos de los grupos que cobran en esa fecha.

Para los jubilados de la mínima, la modificación se da principalmente para los DNI terminados en 1 y 2, que cobrarán en conjunto el jueves 9 de octubre. Para este grupo, el calendario queda estipulado de la siguiente manera:

Jubilados de la mínima:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

En tanto, para las PNC el cambio se da en que las terminaciones del DNI se agruparán de a dos para cobrar entre el 8 y el 9 de octubre:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 9 de octubre

Jubilados: ¿Cómo queda el calendario de pagos para el resto de octubre?

El calendario de pagos para jubilados lo completan aquellos adultos mayores que perciben haberes superiores a la mínima, por lo que el calendario queda completado de esta manera:

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre

¿Cómo quedan los montos de las jubilaciones en octubre?

Con el incremento del 1,88 % aplicado en octubre, los haberes jubilatorios se actualizan con nuevas escalas. La jubilación mínima pasa a ser de $326.298,38, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $261.038,70. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan en $228.408. En el otro extremo, la jubilación máxima se ubica en $2.195.679,22, aunque este último monto no incluye ningún refuerzo adicional.

El bono previsional de $70.000 continúa sin modificaciones y será percibido únicamente por quienes cobran la mínima, además de los beneficiarios de la PUAM y de las PNC por Invalidez y Vejez. Con este complemento, el haber total para la jubilación mínima asciende a $396.298,38, el de la PUAM a $331.038,70 y el de las PNC a $298.406.