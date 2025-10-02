Abren inscripciones para curso con puntaje docente sobre Fabricación Digital e Impresión 3D



La Dirección de Educación de Monteros anunció la apertura de inscripciones para el curso “Tecnologías de Fabricación Digital, Diseño e Impresión 3D”, una propuesta formativa con puntaje docente destinada a educadores de todos los niveles dentro de la modalidad Técnico Profesional.

El curso comenzará el viernes 10 de octubre y busca fortalecer competencias vinculadas al uso de tecnologías emergentes en entornos educativos.

La capacitación abordará contenidos teóricos y prácticos sobre diseño digital, procesos de impresión 3D y aplicaciones pedagógicas, promoviendo la incorporación de herramientas innovadoras en el aula. Está especialmente orientada a docentes que deseen actualizar sus saberes y potenciar el vínculo entre tecnología y enseñanza técnica.

Las inscripciones están abiertas y se realizan de manera presencial en la Dirección de Educación (Leandro Aráoz 270), en horario administrativo. Desde la organización se invita a los interesados a acercarse para obtener más información sobre comisiones, horarios y requisitos.