PAMI oficializó las credenciales que estarán vigentes desde octubre 2025

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es la obra social pública de los adultos mayores en Argentina. Con el fin de mejorar la calidad de vida de sus más de 5 millones de afiliados en todo el país, la entidad ofrece una serie de prestaciones sociales y preventivos, como medicamentos gratuitos, atención en centros de salud exclusivos y cursos universitarios.

Sin embargo, para poder utilizarlos, cada titular debe contar con una credencial vigente que lo identifique dentro del sistema. Esta permite validar turnos médicos, retirar fármacos con cobertura al 100% en farmacias adheridas, hacer trámites en línea o de forma presencial, e incluso solicitar asistencia en agencias.

En los últimos años, la entidad incorporó distintos formatos para facilitar el acceso y adaptarse a los nuevos canales digitales. Y, es por esto que, ahora podés acceder al documento esencial desde la app "Mi PAMI".

Cómo acceder a las credenciales desde Mi PAMI

Para acceder a las prestaciones de salud, medicamentos y programas sociales que brinda PAMI, es fundamental contar con una credencial que certifique tu afiliación activa. Su "definitividad" no está determinada por su formato, sino por su validez y por estar correctamente vinculada a tu estado como titular de la obra social.

En la actualidad, una de las formas más prácticas y eficientes de contar con esta documentación es mediante la credencial digital, una opción moderna que no requiere impresión, está disponible en todo momento desde el celular y garantiza un acceso seguro a todos los servicios del organismo a través de la app oficial "Mi PAMI".

Para obtenerla, solo tenés que seguir estos pasos:

Descargá la app "Mi PAMI". Está disponible en Google Play Store (para dispositivos Android) o App Store (iPhone). Regístrate con tu DNI y un correo electrónico válido. Si ya tenés cuenta, iniciá sesión con tus datos. Dentro de la plataforma, el documento estará disponible en la pantalla principal para usar directamente desde el celular. El sistema permite mostrar la credencial en pantalla (útil para farmacias y consultorios) y también descargarla o guardarla como imagen o PDF. Verificá que incluya el código QR.

PAMI: todas las credenciales vigentes en octubre 2025

PAMI tiene diversas credenciales vigentes en octubre 2025. Tené en cuenta que algunos documentos son provisorios, pero de todas manera son válidos para presentar y, así, acceder a todos los servicios y prestaciones disponibles este mes. Podés solicitarlas desde el sitio web de la entidad.