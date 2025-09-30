Nuevo estacionamiento vehicular en Monteros: ubicación y costo





La Municipalidad de Monteros habilitó un nuevo estacionamiento vehicular ubicado en calle Sarmiento 30. El espacio cuenta con capacidad para 14 autos y aproximadamente 50 motos, y se presenta como una solución concreta para descomprimir el tránsito en el centro de la ciudad y resguardo seguro de los rodados.

El servicio ofrece estacionamiento gratuito para motos, mientras que los autos abonarán $300 por hora. El horario de funcionamiento será de lunes a viernes de 7 a 14 h y de 17 a 22 h, y los sábados de 9 a 13 h y de 17 a 22 h, permitiendo una amplia disponibilidad para vecinos, comerciantes y visitantes.

Desde la municipalidad se destacó que esta medida forma parte de una serie de acciones orientadas a ordenar el tránsito, facilitar el acceso a zonas céntricas y promover una movilidad más segura y eficiente.