martes 30 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1380Blue: $1430Bolsa: $1452.9CCL: $1500Mayorista: $1360Cripto: $1465Tarjeta: $1794
30 Sep 2025

Nuevo estacionamiento vehicular en Monteros: ubicación y costo

Desde ayer funciona un nuevo espacio en calle Sarmiento 30, con capacidad para autos y motos


La Municipalidad de Monteros habilitó un nuevo estacionamiento vehicular ubicado en calle Sarmiento 30. El espacio cuenta con capacidad para 14 autos y aproximadamente 50 motos, y se presenta como una solución concreta para descomprimir el tránsito en el centro de la ciudad y resguardo seguro de los rodados.

El servicio ofrece estacionamiento gratuito para motos, mientras que los autos abonarán $300 por hora. El horario de funcionamiento será de lunes a viernes de 7 a 14 h y de 17 a 22 h, y los sábados de 9 a 13 h y de 17 a 22 h, permitiendo una amplia disponibilidad para vecinos, comerciantes y visitantes.

Desde la municipalidad se destacó que esta medida forma parte de una serie de acciones orientadas a ordenar el tránsito, facilitar el acceso a zonas céntricas y promover una movilidad más segura y eficiente.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Nuevo estacionamiento vehicular en Monteros: ubicación y costo

Social Monteros fue subcampeón del NOA y se ganó un lugar en el Torneo Federal 2026

Miriam Gambarte lidera el ranking general argentino de Ultra Maratón 2025

Registro Civil: ya está habilitada la digitalización para acceder a las actas

🔥 tendencia

Una mujer resultó herida tras caer de su moto al esquivar un perro en barrio San Miguel

Amenazan nuevamente al gobernador “Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes”, dijo Jaldo