Jornada informativa sobre Neuroestimulación y prevención del Alzheimer en Monteros





Este martes 30 de septiembre a las 15:00 h se realizará en el CIC de Máxima (Ayacucho 898) una charla sobre Neuroestimulación y prevención del Alzheimer, organizada por la Coordinación de la Tercera Edad y el Honorable Concejo Deliberante de Monteros. La propuesta busca brindar información accesible sobre estrategias de estimulación cognitiva y hábitos preventivos vinculados al cuidado de la memoria.

La jornada está dirigida a adultos mayores, familiares y público en general, y se enmarca en las acciones de promoción de la salud y envejecimiento activo que impulsa el municipio. A través de contenidos claros y dinámicos, se abordarán aspectos clave sobre el funcionamiento cerebral, los factores de riesgo y las herramientas disponibles para fortalecer la autonomía y el bienestar.

Desde la organización se destaca la importancia de generar espacios de formación y acompañamiento comunitario, especialmente en el contexto del Mes Mundial del Alzheimer, que promueve la concientización y el respeto por las personas que transitan esta enfermedad. La entrada es libre y gratuita, y se espera una amplia participación de la comunidad monteriza.