martes 30 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1415Blue: $1430Bolsa: $1471.7CCL: $1508.1Mayorista: $1354Cripto: $1476.4Tarjeta: $1839.5
30 Sep 2025

Jornada informativa sobre Neuroestimulación y prevención del Alzheimer en Monteros

La actividad está dirigida a adultos mayores, familiares y público en general, con entrada libre y gratuita


Este martes 30 de septiembre a las 15:00 h se realizará en el CIC de Máxima (Ayacucho 898) una charla sobre Neuroestimulación y prevención del Alzheimer, organizada por la Coordinación de la Tercera Edad y el Honorable Concejo Deliberante de Monteros. La propuesta busca brindar información accesible sobre estrategias de estimulación cognitiva y hábitos preventivos vinculados al cuidado de la memoria.

La jornada está dirigida a adultos mayores, familiares y público en general, y se enmarca en las acciones de promoción de la salud y envejecimiento activo que impulsa el municipio. A través de contenidos claros y dinámicos, se abordarán aspectos clave sobre el funcionamiento cerebral, los factores de riesgo y las herramientas disponibles para fortalecer la autonomía y el bienestar.

Desde la organización se destaca la importancia de generar espacios de formación y acompañamiento comunitario, especialmente en el contexto del Mes Mundial del Alzheimer, que promueve la concientización y el respeto por las personas que transitan esta enfermedad. La entrada es libre y gratuita, y se espera una amplia participación de la comunidad monteriza.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Monterizo acusado de provocar un incendio de cañaverales, deberá hacer una donación a los Bomberos Voluntarios

Jornada informativa sobre Neuroestimulación y prevención del Alzheimer en Monteros

La Policía de Tucumán secuestró 60 kilos de marihuana

Llegó la primera lluvia de primavera

Nuevo estacionamiento vehicular en Monteros: ubicación y costo

Social Monteros fue subcampeón del NOA y se ganó un lugar en el Torneo Federal 2026