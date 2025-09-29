¿Por qué hay comercios cerrados este 29 de septiembre?

El Día del Empleado de Comercio (26 de septiembre) es una fecha que se celebra cada año en la Argentina y tiene como objetivo reconocer la labor de millones de trabajadores del rubro.

Este 2025, la conmemoración se trasló a este lunes 29 de septiembre, lo que implica un día no laborable para gran parte del sector.

La medida impacta en supermercados, shoppings y negocios minoristas que suelen cerrar sus puertas o funcionar con horarios reducidos.

En muchos casos, las cadenas nacionales y provinciales no abrirán, mientras que otros locales de cercanía pueden decidir hacerlo de manera opcional.

Servicios (FAECyS) recordaron que esta fecha está establecida por ley y debe cumplirse en todas las provincias.

Por eso, tanto los grandes hipermercados como las cadenas de negocios barriales permanecerán cerrados, salvo excepciones puntuales.

En el caso de los almacenes, autoservicios chinos y kioscos de barrio, la apertura quedará a criterio de cada dueño, ya que no todos están alcanzados por el acuerdo de la FAECyS.