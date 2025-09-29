Miriam Gambarte lidera el ranking general argentino de Ultra Maratón 2025

La atleta monteriza Miriam Gambarte atraviesa el mejor momento de su carrera y se consolida como una de las grandes figuras del atletismo argentino. Tras seis fechas disputadas del calendario nacional de Ultra Maratón 2025, Gambarte ocupa el primer lugar del ranking general argentino, que contempla tanto a varones como a mujeres, un hecho inédito que enaltece aún más su trayectoria.

La corredora ya se consagró campeona nacional en la exigente modalidad de 24 horas, al no restar competencias en esa especialidad durante el año. Sin embargo, sus objetivos no se detienen: en noviembre tiene previsto competir en la jornada de Salta, lo que podría ampliar todavía más su ventaja y consolidarla como campeona del ranking femenino argentino.

Con una marca sobresaliente de kilómetros acumulados y un estado físico y emocional óptimo, Gambarte se posiciona en la cima del deporte nacional. Su rendimiento no solo refleja disciplina y constancia, sino también el orgullo de Monteros, que vuelve a tener a una representante destacada en lo más alto del atletismo de resistencia.