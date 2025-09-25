Fatal accidente en la 307: Un hombre murió al desbarrancarse una camioneta al Río Los Sosa

Un grave accidente de tránsito causó conmoción ruta provincial 307, a la altura del kilómetro 25,5, en la tarde de este jueves. Cerca de las 17:00, una camioneta Ford Ranger cayó al vacío en la zona y terminó con un hombre de 72 años herido, lo que generó un intenso operativo de rescate.

En el vehículo viajaban Carlos Darío Castro (38), conductor de la camioneta, y Ramón Eduardo Castro (72), quien minutos más tarde del siniestro perdió la vida a causas de las graves heridas. El hombre había sido rescatado consciente pero con serias dificultades respiratorias. Ambas personas erán oriundas de El Mollar.

En el lugar trabajaron de manera coordinada Bomberos Voluntarios de Tafí del Valle, Monteros y Concepción, junto a personal de emergencias y fuerzas de seguridad.

Las causas del accidente aún se investigan, mientras que la circulación en la zona se vio parcialmente interrumpida hasta que los equipos de emergencias culminaban con sus tareas.