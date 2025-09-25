El Monteros de la Patria se presentó en CABA con Nahuel Pennisi, Bruno Arias, Motta Luna y Carla Nieto

Con un gran marco de público, se lanzó oficialmente en Buenos Aires la edición 60 del Festival Monterosde la Patria, Fortaleza del Folclore. Nahuel Pennisi, Bruno Arias y Motta Luna fueron protagonistas de un mediodía lleno de cultura y emoción.

El Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, tuvo este mediodía su presentación oficial en la Ciudad de Buenos Aires, en el Espacio Tucumán, la sede que representa a la provincia en la capital argentina. Con un auditorio colmado, la música y el color fueron protagonistas de la previa de una edición histórica que celebra seis décadas de vida.

El intendente Francisco “Panchito” Serra encabezó el acto y destacó el valor cultural de la fiesta: “Este festival nos abre los brazos y nos permite mostrarle al país y al mundo nuestro arte, nuestra cultura y sobre todo nuestra gente. Monteros celebra sus 60 años de identidad y de folclore, y hoy ponemos primera rumbo a cuatro noches que serán inolvidables”. Serra agradeció el acompañamiento del Concejo Deliberante, de funcionarios provinciales y del equipo de Cultura municipal.

La jornada porteña contó con la actuación de Nahuel Pennisi, Bruno Arias, Motta Luna y Carla Nieto (hija del recordado Chango Nieto), además de la conducción de Marcelo Iribarne. También participaron los artistas monterizos Franco Ribet, Julio Paz y Daniela Álvarez, los bailarines Valentina Cruz y Fabricio Smith, y el poeta Angel Cabrera, que pusieron ritmo y emoción a la presentación. En el final, con el intendente a cargo del bombo legüero, todos entonaron la Zamba a Monteros, una de las canciones iconicas del folclore argentino

El Espacio Tucumán recibió a medios nacionales, gestores culturales y monterizos residentes en Buenos Aires, quienes acompañaron la difusión del festival. Además de la grilla artística, se presentó la riqueza turística de la región con las Yungas tucumanas, la randa, la ruta de la fe y la tradición cultural de Monteros.

Entre los presentes se destacaron la Secretaria de Relaciones Internacionales, Virginia Ávila, el intendente de Simoca, Elvio Salazar, la concejal Rosana “Bonny” Chabán, junto a funcionarios municipales y provinciales.

El Festival Monteros de la Patria se celebrará del 9 al 12 de octubre, con una cartelera de lujo que reafirma a la ciudad como la verdadera Fortaleza del Folclore en el norte argentino.

La cartelera nacional

La edición 2025 promete emociones fuertes con la presencia de figuras consagradas como Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Los Tekis y Sergio Galleguillo, entre muchos otros. También estarán Orellana Lucca, Ayhre, Lázaro Caballero y Christian Herrera, en un ensamble artístico que combina tradición, innovación y mucha raíz.