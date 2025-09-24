miércoles 24 de septiembre de 2025
Se habilitó la inscripción para cursos virtuales de formación docente en el nivel inicial

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informa la apertura de la inscripción a dos nuevos cursos destinados a docentes del nivel inicial.

La propuesta busca acompañar a los educadores en la apropiación y reflexión sobre el pensamiento computacional, la programación, la robótica y el uso de herramientas digitales aplicadas a la tarea docente. Los cursos darán inicio el 6 de octubre.

El curso “Robots de suelo en el Nivel Inicial” constará de 4 clases y propondrá experiencias formativas que estimulan la identificación y resolución de problemas mediante actividades desenchufadas (como el uso del cuerpo o tarjetas para simular acciones de robots) y actividades enchufadas (como entornos de programación por bloques y kits de robótica).

Por su parte, el curso “Herramientas digitales para el rol docente: organizar, planificar y comunicar con tecnología” se desarrollará a lo largo de 3 clases. En ellas se capacitará a los docentes en el uso de recursos tecnológicos para optimizar la comunicación y la gestión escolar con los alumnos.

Ambas propuestas serán autoasistidas, con fecha de inicio el 6 de octubre y se entregará certificado de asistencia al finalizar la cursada.

Para más información e inscribirse, pueden ingresar aquí

