lunes 22 de septiembre de 2025
Monterizos
Chocaron a dos motociclistas, los dejaron tirados y se dieron a la fuga por la 325

El hecho ocurrió cerca de la medianoche en la entrada al Barrio Mutual. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional Lamadrid

A las 23:55 horas, Defensa Civil tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido en Ruta 325, a la altura de la entrada al Barrio Mutual, donde un automóvil Chevrolet Aveo gris colisionó por detrás a una motocicleta Mondial 110cc, sin patente.

Según testigos, el conductor del vehículo de mayor porte se dio a la fuga tras el impacto, dejando a los ocupantes de la moto heridos sobre la cinta asfáltica. Los heridos de 43 años, y 30 años, circulaban en presuento estado de ebriedad al momento del accidente y no portaban casco protector.

Como consecuencia de la caída, sufrieron politraumatismos leves y fueron asistidos por el Servicio de Emergencias 107, que procedió al traslado hacia el Hospital Regional Lamadrid para su atención médica.

En el lugar trabajaron Defensa Civil, personal policial y el equipo de emergencias médicas, quienes realizaron las tareas correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar al responsable del hecho.

