“Enseñame Tucumán”: la Técnica N°1 ganó la última semifinal y habrá final 100% monteriza

La Escuela Técnica N°1 de Monteros se impuso en la última semifinal de “Enseñame Tucumán” y completó el trío monterizo que disputará la final del concurso educativo por un viaje a Villa Carlos Paz.

Monteros volvió a ser protagonista en el certamen educativo “Enseñame Tucumán”, organizado por LA GACETA con el apoyo del Ministerio de Educación. En la última semifinal disputada este viernes, la dupla compuesta por Valentín Castells y Ana Paula Díaz, de la Escuela Técnica N°1 de Monteros, logró quedarse con el último boleto a la gran final y selló una definición histórica: los tres finalistas serán equipos monterizos.

De esta manera, Castells y Díaz se suman a Miguel Lautaro y Javier Francisco Yanguez, de la Escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca, y a Bahiana Abigail Galarza Ganim y María Lucía Córdoba, de la Secundaria de Yonopongo, que ya habían asegurado su lugar en la instancia decisiva. La gran final se disputará el próximo viernes y tendrá como premio mayor un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso, organizado por la empresa Siwar Travel, que incluye excursiones, paseos y actividades recreativas.

La semifinal estuvo marcada por la intensidad y la emoción. Las parejas participantes debieron superar distintos desafíos como “¿Quién lo hizo?”, “Detective de la historia”, “Respondé y ganá” y “Verdadero o falso”, con preguntas que pusieron a prueba sus conocimientos sobre historia, cultura, geografía y tradiciones de Tucumán. En la última instancia, tras una reñida definición, la Técnica N°1 de Monteros se impuso y completó el trío local que definirá el campeonato.

La comunidad educativa de Monteros celebra este logro, que demuestra la preparación y el esfuerzo de sus estudiantes en un certamen que busca revalorizar el conocimiento y la identidad cultural tucumana.