Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial N° 344 entre Monteros y Soldado Maldonado

El ministerio de Obra, Infraestructura y Transporte Público, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) ejecuta trabajos de repavimentación en la Ruta Provincial N° 344, en el tramo que une Monteros con Soldado Maldonado, una obra clave para mejorar la seguridad vial y fortalecer la conectividad en la zona.

La intervención contempla el fresado de la carpeta asfáltica deteriorada, la colocación de una nueva capa de rodamiento en concreto asfáltico de 5 cm de espesor y tareas complementarias de señalización horizontal y vertical, además de la limpieza integral de la zona de camino. En total, se repavimentarán 6 kilómetros de extensión, con un ancho promedio de 7,30 metros, beneficiando directamente a los habitantes de Monteros, Soldado Maldonado y Los Sosa, localidades que dependen de esta vía para su desarrollo productivo y acceso a servicios esenciales.

El gobernador Osvaldo Jaldo, junto al ministro Marcelo Nazur, supervisan el avance de esta obra que lleva adelante la DPV, a cargo de Pablo Díaz, con la participación también del secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia.

“Con esta repavimentación garantizamos condiciones seguras de tránsito y una mejor integración regional. Es una inversión que prioriza la vida de los tucumanos y que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del interior”, destacó el ministro Nazur.

La obra, financiada con recursos provinciales y con finalización prevista para el 15 de octubre de 2025, permitirá reducir los siniestros viales y consolidar la red de infraestructura estratégica de Tucumán.