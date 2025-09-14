Histórico: Miriam Gambarte, se consagro campeona argentina de ultramaratón 24 horas

Monteros vuelve a ser noticia en el deporte argentino de élite: Miriam Gambarte se consagró bicampeona nacional de ultramaratón, tras obtener el título en la exigente modalidad de 24 horas en 2025. La deportista ya había alcanzado la gloria en 2024, cuando se quedó con el campeonato argentino de 12 horas, confirmando su ascenso meteórico en una disciplina que demanda fortaleza, disciplina y resiliencia.

El campeonato argentino de ultramaratón 24 horas se disputó en tres fechas clave durante este año: el 9 de marzo en San Pedro, donde Miriam completó 151,72 kilómetros; el 26 de julio en Formosa, con 168,11 kilómetros; y este 14 de septiembre en Santa Rosa, La Pampa, donde acumulaba 162,6 kilómetros a falta de una hora para el cierre oficial.

En paralelo, también compitió en mayo en Termas de Río Hondo en la prueba de 12 horas, alcanzando 91,69 kilómetros. En total, la monteriza sumó 324,83 kilómetros en el campeonato, con más de 90 de ventaja sobre su inmediata perseguidora, lo que la consagró campeona nacional absoluta 2025.

Uno de los aspectos más destacados de su gesta es la regularidad con la que compitió: en promedio, cada 66 días, un calendario altísimo en exigencia para este tipo de pruebas. En Formosa, además, corrió sin equipo de asistencia, gestionando por sí misma la hidratación, nutrición y estrategia de carrera, lo que resalta aún más su temple y capacidad de autogestión.

Su preparación integral incluye entrenamientos de running, clases de funcional, fuerza y una alimentación deportiva adecuada, que le permiten recuperarse con rapidez y sostener un nivel competitivo inédito en el país. Además, cuenta con el acompañamiento técnico de su esposo, y entrenador, Leonardo Aráoz, pieza clave en su carrera deportiva.

Miriam Gambarte corre siempre de menos a más, sin estridencias, dejando que los kilómetros hablen por ella. Hoy, Monteros y Tucumán celebran a una atleta que, con humildad y un corazón gigante, escribio una de las páginas más notables de la historia del deporte de resistencia en Argentina.