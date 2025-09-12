Ñuñorco aplastó a San Francisco con un 8-0 y se ilusiona con el ascenso

En una tarde calurosa de invierno y con su gente acompañando desde las tribunas, Ñuñorco no tuvo piedad y goleó 8-0 a San Francisco de Trancas, demostrando que atraviesa un momento excepcional y que el sueño del ascenso está más vivo que nunca.

El primer tiempo terminó 2-0 gracias a la presión alta y la efectividad del equipo dirigido por Floreal García. Pero la ráfaga llegaría en el complemento: en apenas 45 minutos, el conjunto monterizo desató una tormenta ofensiva que cerró la goleada histórica.

Los goles fueron convertidos por Mario Ale (2), Sebastián Luna (2), Carlos Aldonate (2), Mauricio Luna y Juan Pablo Trujillo, quienes fueron los protagonistas de una tarde perfecta para el "Tigre Tucumano".

Con este resultado, Ñuñorco consolida su posición y mantiene intacta la ilusión de regresar a lo más alto del fútbol tucumano. El equipo mostró solidez, variantes en ataque y un poder de fuego que lo pone como uno de los rivales más temidos del campeonato.