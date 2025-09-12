viernes 12 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1465Blue: $1425Bolsa: $1476CCL: $1476.6Mayorista: $1453Cripto: $1468.29Tarjeta: $1904.5
12 Sep 2025

Ñuñorco aplastó a San Francisco con un 8-0 y se ilusiona con el ascenso

El equipo de Floreal García vivió una tarde soñada en Monteros y goleó con contundencia a los tranqueños. Mario Ale, Sebastián Luna y Carlos Aldonate brillaron con dobletes.

En una tarde calurosa de invierno y con su gente acompañando desde las tribunas, Ñuñorco no tuvo piedad y goleó 8-0 a San Francisco de Trancas, demostrando que atraviesa un momento excepcional y que el sueño del ascenso está más vivo que nunca.

El primer tiempo terminó 2-0 gracias a la presión alta y la efectividad del equipo dirigido por Floreal García. Pero la ráfaga llegaría en el complemento: en apenas 45 minutos, el conjunto monterizo desató una tormenta ofensiva que cerró la goleada histórica.

Los goles fueron convertidos por Mario Ale (2), Sebastián Luna (2), Carlos Aldonate (2), Mauricio Luna y Juan Pablo Trujillo, quienes fueron los protagonistas de una tarde perfecta para el "Tigre Tucumano".

Con este resultado, Ñuñorco consolida su posición y mantiene intacta la ilusión de regresar a lo más alto del fútbol tucumano. El equipo mostró solidez, variantes en ataque y un poder de fuego que lo pone como uno de los rivales más temidos del campeonato.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: , , ,

Sigue leyendo:

Monteros vuelve a brillar en Enseñame Tucumán: la Normal ganó la semifinal y va por el viaje

Ñuñorco aplastó a San Francisco con un 8-0 y se ilusiona con el ascenso

STRATFORD celebró 35 años de historia, aprendizaje y sueños cumplidos

🔥 tendencia

El Comisionado Comunal de El Cercado quedó aprehendido: La justicia investiga el hecho

Se viene el 4° Rally de Motos Antiguas este domingo 14

Jaldo cuestionó el veto de Milei a la ley de ATN: “Por un lado te invito, pero te sigo metiendo la mano en el bolsillo”