Ranking nacional: Jaldo es el gobernador con mejor imagen
La empresa CB Consultora Opinión Pública publicó el Ranking de Gobernadores correspondiente al mes de septiembre 2025.
Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus comprovincianos son: Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien lidera con un 61,2% de imagen positiva, seguido por Gustavo Valdés (Corrientes) con un 60,9%, y en tercer lugar Ignacio Torres (Chubut) con un 59,1%.
Los gobernadores peor calificados del mes de septiembre de 2025 son: en último lugar, Alberto Weretilneck (Río Negro) con un 44,4% de imagen positiva, seguido por Ricardo Quintela (La Rioja) con un 45,6%, y luego Rolando Figueroa (Neuquén) con un 47,5%.
El gobernador que más creció en el mes de septiembre de 2025 en comparación con la medición anterior fue Axel Kicillof, de Prov. de Buenos Aires, quien registró un incremento de +2.9% en su imagen positiva. Por el contrario, el gobernador que más cayó fue Rolando Figueroa, de Neuquén, con una disminución de -3.4% en su aprobación.
El gobernador que más creció en el mes de septiembre de 2025 en comparación con la medición anterior fue Axel Kicillof, de Prov. de Buenos Aires, quien registró un incremento de +2.9% en su imagen positiva. Por el contrario, el gobernador que más cayó fue Rolando Figueroa, de Neuquén, con una disminución de -3.4% en su aprobación.