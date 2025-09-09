Interna en LLA: el “Gordo Dan” pidió la renuncia de Lule Menem y Sebastián Pareja

La dura derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses abrió una fuerte interna en el oficialismo. Este miércoles, el dirigente Daniel Parasini, más conocido como el “Gordo Dan”, reclamó la renuncia de Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja, acusándolos de blindarse detrás de Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia.

“Si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei”, escribió Parasini en su cuenta de X (ex Twitter), encendiendo aún más la interna.

La crisis libertaria se profundiza luego del revés electoral en Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por 13 puntos. Mientras en redes sociales crecen las críticas cruzadas, en la Casa Rosada el presidente encabezó este martes una reunión con su mesa política nacional ampliada.

Del encuentro participaron Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem, Manuel Adorni y Santiago Caputo, entre otros dirigentes. Tras el cónclave, que se extendió por más de dos horas, el Gobierno difundió un comunicado ratificando que se mantendrá firme en el rumbo económico y político trazado: “Vamos a defender este proyecto con uñas y dientes. La libertad avanza o la Argentina retrocede”, expresaron.

El mensaje buscó dar señales de cohesión y fortaleza, aunque la presión interna deja expuestas las tensiones que atraviesa el oficialismo tras un resultado electoral que golpeó de lleno en el distrito más poblado del país.