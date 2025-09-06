Cae por tercera vez un conocido dealer del B° San Carlos: Cocaína, marihuana y plantas secuestradas

Personal de la DIDROP Oeste secuestró estupefacientes, dinero en efectivo, una balanza digital y teléfonos celulares.

Un operativo de la Dirección de Drogas Peligrosas (DIDROP) Oeste, con colaboración de la división Bella Vista, se desarrolló en la mañana de este sábado en calle Frías Silva, donde se allanó una vivienda señalada como punto de venta de estupefacientes.

Durante la medida judicial, los efectivos aprehendieron a un sujeto de 33 años, y una mujer, de 37 años, ambos residentes en el lugar. En el procedimiento se incautaron:

14 envoltorios de cocaína con un peso total de 2 gramos.

con un peso total de 2 gramos. 10 envoltorios con marihuana que sumaban 27 gramos.

que sumaban 27 gramos. 39 plantas de marihuana de entre 10 y 60 centímetros de altura.

de entre 10 y 60 centímetros de altura. $6.800 en efectivo.

1 teléfono celular y una balanza digital en funcionamiento.

La investigación estuvo bajo la órbita de la UFINAR Concepción, a cargo de la fiscal Dra. Andrea Sánchez, quien ordenó la aprehensión de los sospechosos y la notificación de los artículos 60, 61 y 73 del Código Procesal Penal. El sujeto ya tiene causas en la justicia Provincial y en el fuero Federal.

El procedimiento fue supervisado por el Crio. Gral. Jorge Nacusse y el Crio. My. Rufino Medina, con la coordinación en terreno del Crio. Insp. Miguel Juárez y el Subcrio. Ricardo Nacusse.

Con este allanamiento, la Policía logró desarticular un foco de venta de drogas en Monteros, en el marco de los operativos que se vienen desarrollando en el sur de la provincia.