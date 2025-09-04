Argentina goleó 3-0 a Venezuela con un doblete de Messi

La Selección argentina consiguió un triunfo contundente en el estadio Monumental al derrotar 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Lionel Messi volvió a brillar con la camiseta albiceleste: abrió el marcador con un verdadero golazo a los 39 minutos del primer tiempo, mostrando toda su jerarquía en la definición.

En el complemento, Lautaro Martínez amplió la ventaja a los 76 minutos con un cabezazo preciso, tras un centro perfecto que dejó sin opciones a la defensa venezolana.

Finalmente, cuando el encuentro llegaba a su tramo final, apareció otra vez Messi: el capitán cerró la goleada a los 80 minutos luego de una gran asistencia de Thiago Almada, quien lo habilitó con sutileza para que definiera con categoría.

Con este resultado, la Argentina se impuso 3-0 y sumó tres puntos clave en su camino clasificatorio, reafirmando su fortaleza como local y el peso de sus figuras.

