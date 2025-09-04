jueves 4 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1375Blue: $1365Bolsa: $1379.9CCL: $1378.3Mayorista: $1362.5Cripto: $1381Tarjeta: $1787.5
4 Sep 2025

Argentina goleó 3-0 a Venezuela con un doblete de Messi

La Selección argentina consiguió un triunfo contundente en el estadio Monumental al derrotar 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Lionel Messi volvió a brillar con la camiseta albiceleste: abrió el marcador con un verdadero golazo a los 39 minutos del primer tiempo, mostrando toda su jerarquía en la definición.

En el complemento, Lautaro Martínez amplió la ventaja a los 76 minutos con un cabezazo preciso, tras un centro perfecto que dejó sin opciones a la defensa venezolana.

Finalmente, cuando el encuentro llegaba a su tramo final, apareció otra vez Messi: el capitán cerró la goleada a los 80 minutos luego de una gran asistencia de Thiago Almada, quien lo habilitó con sutileza para que definiera con categoría.

Con este resultado, la Argentina se impuso 3-0 y sumó tres puntos clave en su camino clasificatorio, reafirmando su fortaleza como local y el peso de sus figuras.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: , , ,

Sigue leyendo:

Argentina goleó 3-0 a Venezuela con un doblete de Messi

Jaldo encabezó un acto en Aguilares: “Nuestra gestión es al lado de la gente y para Tucumán”

Milei no podrá quitar fondos a los discapacitados tras ser derrotado por 63 votos a 7 en el Senado

🔥 tendencia

Atropellaron a un reconocido biker tucumano en la ruta 9: Se encuentra con pronostico reservado en el Padilla

🔥 tendencia

Dos condenados por estafar por más de 17 millones a un corralon de Monteros

El gobernador Jaldo recibió al presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla