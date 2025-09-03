Operativo Integral en Barrio Alberdi: limpieza, alumbrado y espacios verdes renovados

El Barrio Alberdi fue escenario de un nuevo operativo integral encabezado por el intendente Francisco "Panchito" Serra y su gabinete

El Barrio Alberdi fue protagonista de un nuevo Operativo Integral de Servicios Públicos impulsado por la Municipalidad de Monteros. Durante la jornada se realizaron trabajos de limpieza, desmalezado, mejoras en el alumbrado público, pintura y recuperación de espacios de recreación, con el objetivo de brindar a los vecinos un entorno más seguro y cuidado.

Además, junto a la Dirección de Medio Ambiente se desarrolló una propuesta de concientización ambiental: los vecinos llevaron residuos clasificados y recibieron a cambio plantas o elementos reciclados, fomentando así la separación en origen y el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.

El operativo fue encabezado por el intendente, acompañado por las concejalas Adriana Boffano y Belén Serra, el secretario de Servicios Públicos Diego Ruiz Elías, el secretario de Obras Públicas Arq. Augusto Manservigi y otros funcionarios municipales.

“Mi compromiso siempre es recorrer cada rincón de Monteros, cerca de la gente y trabajando para mejorar su calidad de vida”, expresó el jefe municipal durante la actividad.