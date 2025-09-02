Recomposición salarial automática: Cumplimos lo acordado con los gremios

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, se refirió este martes por la mañana, en una rueda prensa, al sistema de incremento salarial para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, acordado en las rondas de negociación salarial en el pasado mes de julio, y que establece el aumento automático de los haberes según el porcentaje de inflación que marque el Indec.

“De acuerdo a lo indicado por el gobernador Osvaldo Jaldo, venimos cumpliendo a raja tabla lo que acordamos con los gremios y lo que se estableció en las actas. Hemos pagado los salarios con los incrementos establecidos”, afirmó el Ministro.

En ese marco, remarcó: “Los meses de julio y agosto se actualizarán automáticamente de acuerdo al IPC (Índice de Precios al Consumidor) y calculamos, de acuerdo a esas estimaciones, que la variación puede llegar a ser un 4% por esos dos meses. Ese incremento va a impactar en el sueldo de septiembre, que se paga en octubre”.

Asimismo, informó que el aumento por inflación correspondiente a septiembre y octubre “va a impactar en el sueldo de noviembre, que se paga en diciembre”.

Por último, destacó que además de las rondas de negociación con los gremios “se habilitó esta forma de actualizar los salarios cada dos meses y es lo que vamos a hacer de acuerdo al índice de inflación”.