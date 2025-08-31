Tucumán inicia septiembre con mañanas frías y tardes templadas: el pronóstico de la semana

Tucumán inicia septiembre con condiciones de tiempo estables, jornadas frescas en las mañanas y temperaturas templadas durante las tardes. Según el Servicio Meteorológico, este lunes 1 de septiembre se espera una mínima de 7°C y una máxima de 21°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

El martes el termómetro subirá hasta los 24°C de máxima, con una mínima de 10°C, mientras que el miércoles se prevén 12°C de mínima y 21°C de máxima. El jueves se mantendrá la estabilidad con registros entre los 10°C y 20°C, y cielo mayormente nublado.

El viernes será el día más fresco de la semana, con una máxima que apenas alcanzará los 15°C y una mínima de 10°C. Finalmente, el sábado las condiciones mejorarán levemente, con una mínima de 6°C y una máxima de 20°C.

Durante toda la semana se esperan vientos leves a moderados del sector noreste y este, sin ráfagas significativas. La ausencia de lluvias brinda un panorama estable para la provincia, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en las primeras horas de la mañana por las bajas temperaturas.

El mes de septiembre arranca así con un clima variable en Tucumán, con mañanas frías, tardes templadas y sin alertas meteorológicas en la región.