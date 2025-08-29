Abrió la inscripción para dos cursos virtuales sobre Educación Financiera

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informa la apertura de la inscripción a dos nuevos cursos: “Educación financiera en clave didáctica” y “Educación financiera: conceptos clave y estrategias transversales aplicadas”. Ambos serán de modalidad virtual y estarán destinados a acompañar a los docentes en la enseñanza sobre esta temática en los distintos espacios curriculares del nivel secundario. La convocatoria estará abierta desde el 26 de agosto al 7 de septiembre.

El curso Educación financiera en clave didáctica constará de 6 clases y ofrecerá herramientas para pensar el diseño de propuestas transversales, situadas, interdisciplinarias y significativas. Para conocer más detalles e inscripción, ingresar aquí

Por su parte, el curso Educación financiera: conceptos clave y estrategias transversales aplicadas se desarrollará a lo largo de 3 clases, en las que se realizará una aproximación a las temáticas fundamentales y se presentarán las distintas dimensiones propuestas para trabajarlas (emocional, ética, ciudadana, del mundo del trabajo y financiera). Para más información, ingresar aquí

Ambas propuestas están dirigidas a directivos y docentes de todas las áreas disciplinares de nivel secundario, y estarán a cargo de Fabiana Scala y Julia Tonon, dos reconocidas especialistas en la materia. Esta iniciativa se inscribe en el marco de la renovación curricular organizada en cinco ejes programáticos para fortalecer el sistema educativo argentino.

La fecha de inicio de ambos cursos será el 3 de septiembre. Se entregará certificado de asistencia al finalizar la cursada.