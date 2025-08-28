Jaldo visita Monteros en su 271° aniversario: obras, inauguraciones y festejos

La ciudad de Monteros celebra este jueves sus 271 años de historia y lo hará con una serie de actividades oficiales encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, el intendente Francisco “Panchito” Serra y autoridades provinciales y municipales.

El cronograma de actos iniciará a las 18:00 con un recorrido de obras en la Ruta Provincial 344, una arteria clave para la conectividad del departamento. A las 19:00 será inaugurada la nueva sede de la Sección Infantería Monteros de la Unidad Regional Oeste (U.R.O.), ubicada en la esquina de Ayacucho y Catamarca.

Finalmente, a las 20:00 horas, se realizará el acto central con la celebración del cumpleaños 271 de Monteros en el Gimnasio Municipal, con actividades culturales, con la presencia de Uriel Lozano, Valentina Marquez y Dani Hoyos.

Hoy, a 271 años de su fundación, Monteros combina su identidad histórica y cultural con una creciente transformación urbana y de infraestructura, impulsada por obras que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos.