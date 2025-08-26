martes 26 de agosto de 2025
Monterizos
26 Ago 2025

Trenes Argentinos: ¿Suspenden el servicio de larga distancia a Tucumán?

Es por una obra que se está realizando en un puente ferroviario ubicado entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete de la Línea Mitre. También afectaría a Rosario y Córdoba.

La empresa Operaciones suspendería los servicios de pasajeros de larga distancia entre Buenos Aires - Rosario, Córdoba y Tucumán de la Línea Mitre. Días atrás se habilitó la compra de pasajes, sin ninguna advertencia sobre posibles modificaciones, sin embargo este lunes surgió la posibilidad de no poder concretarse el recorrido.

Los días de suspensión de servicios 

Retiro - Rosario 29, 30, 31 de Agosto y 1° de Septiembre

Retiro - Córdoba 31 de Agosto

Retiro - Tucumán 01 de Septiembre

Rosario - Retiro 30 - 31 de Agosto y 1° y 02 de Septiembre

Córdoba - Retiro 29 de Agosto y 02 de Septiembre

Tucumán - Retiro 29 de Agosto y 02 de Septiembre

La devolución del valor de los boletos sería del 100% para los pasajeros que ya tienen adquiridos los pasajes.

Al parecer, la suspensión de los servicios se debería (no por falta de locomotoras) sino por una obra que se está realizando en un puente ferroviario ubicado entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete de la Línea Mitre. /Crónica Ferroviaria

