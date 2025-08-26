La Policía detuvo a “Clavero” en la Horqueta y frustró un robo de motocicleta

Un procedimiento policial realizado durante lunes en la ciudad de Monteros permitió frustrar un intento de robo de motocicletas y detener a un delincuente conocido por sus reiterados antecedentes en este tipo de delitos.

Efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste se encontraban realizando recorridos preventivos cuando reconocieron a un hombre apodado “Clavero”, quien observaba detenidamente varias motos estacionadas sobre la calle Colón.

Al ser interceptado en la esquina de Colón y Frías Silva, los policías comprobaron que llevaba un elemento de hierro en forma de “T”, conocido como “chupete”, y una llave de motocicleta utilizada para disimular los robos una vez concretados.

Durante el control, el sospechoso intentó agredir con golpes a los efectivos y trató de escapar, pero fue reducido rápidamente y trasladado a sede policial.

Desde la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros solicitaron los antecedentes del acusado y ordenaron su liberación en caso de no tener una causa pendiente con la Justicia. En paralelo, por el delito de atentado y resistencia a la autoridad intervino la Unidad Fiscal de Decisión Temprana.

El procedimiento fue dirigido por el Comisario Inspector Carlos Díaz, coordinador del área Sur, Oeste y La Reducción, y supervisado por el Comisario General Miguel Carabajal, director General de Investigaciones y el Comisario Mayor, Ángel Álvarez.