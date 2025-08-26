martes 26 de agosto de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1370Blue: $1360Bolsa: $1354.9CCL: $1355Mayorista: $1356.5Cripto: $1372Tarjeta: $1781
26 Ago 2025 🔥 tendencia

La Policía detuvo a “Clavero” en la Horqueta y frustró un robo de motocicleta

El detenido fue sorprendido en actitud sospechosa en la calle Colón. Llevaba herramientas para robar motocicletas y trató de agredir a los efectivos antes de ser reducido.

Foto a modo ilustrativo

[Foto a modo ilustrativo]

Un procedimiento policial realizado durante lunes en la ciudad de Monteros permitió frustrar un intento de robo de motocicletas y detener a un delincuente conocido por sus reiterados antecedentes en este tipo de delitos.

Efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste se encontraban realizando recorridos preventivos cuando reconocieron a un hombre apodado “Clavero”, quien observaba detenidamente varias motos estacionadas sobre la calle Colón.

Al ser interceptado en la esquina de Colón y Frías Silva, los policías comprobaron que llevaba un elemento de hierro en forma de “T”, conocido como “chupete”, y una llave de motocicleta utilizada para disimular los robos una vez concretados.

Durante el control, el sospechoso intentó agredir con golpes a los efectivos y trató de escapar, pero fue reducido rápidamente y trasladado a sede policial.

Desde la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros solicitaron los antecedentes del acusado y ordenaron su liberación en caso de no tener una causa pendiente con la Justicia. En paralelo, por el delito de atentado y resistencia a la autoridad intervino la Unidad Fiscal de Decisión Temprana.

El procedimiento fue dirigido por el Comisario Inspector Carlos Díaz, coordinador del área Sur, Oeste y La Reducción, y supervisado por el Comisario General Miguel Carabajal, director General de Investigaciones y el Comisario Mayor, Ángel Álvarez.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Corte total en la Ruta 307: No se podrá circular entre el Km 13 y la rotonda de El Mollar

Milei se autoincriminó en el caso de coimas: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos“

🔥 tendencia

La Policía detuvo a “Clavero” en la Horqueta y frustró un robo de motocicleta

El barrio Santa Rita tendrá nueva red cloacal con 1.185 metros de cañerías y 130 conexiones

Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 344 en Los Sosa

🔥 tendencia

Dolorosa tragedia en la ruta 38: un menor 2 años murió atropellado por un camión