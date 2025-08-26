Corte total en la Ruta 307: No se podrá circular entre el Km 13 y la rotonda de El Mollar

La Ruta Provincial 307, principal acceso a los Valles Calchaquíes, permanecerá totalmente cortada este miércoles 27 debido a trabajos de reparación sobre la calzada. La medida regirá desde las 9:00 hasta las 18:00 horas, en el tramo comprendido entre el Km 13 y la rotonda de El Mollar, en el departamento Tafí del Valle.

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el corte responde a tareas de reparación de una alcantarilla en el Km 42, por lo que será necesaria la interrupción total del tránsito durante gran parte de la jornada.

Desde el organismo provincial solicitaron a los conductores tomar los recaudos necesarios y programar sus traslados con anticipación, ya que no habrá posibilidad de circulación en ese sector hasta que finalicen los trabajos.

La Ruta 307 es el principal corredor turístico hacia Tafí del Valle, Amaicha del Valle y los Valles Calchaquíes, por lo que se espera que la medida tenga impacto en el tránsito vehicular.