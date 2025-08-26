Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial 344 en Los Sosa

En el marco del plan integral de infraestructura vial impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, comenzaron los trabajos de repavimentación sobre la Ruta Provincial N° 344, una obra estratégica para mejorar la conectividad de Monteros con sus comunas vecinas.

La Dirección Provincial de Vialidad inició los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial 344, en el tramo que une la ciudad de Monteros con las comunas de Los Sosa y Soldado Maldonado. La obra responde a una demanda histórica de los vecinos y busca mejorar la seguridad vial, fortalecer la producción y el turismo, y garantizar una mejor conectividad en el departamento Monteros.

El intendente de Monteros, Francisco Serra, recorrió el sector donde se están ejecutando las primeras tareas, acompañado por los delegados comunales José “Pepilo” Albarracín (Los Sosa) y Daniel Guanco (Soldado Maldonado). La intervención contempla 6,5 kilómetros de carpeta asfáltica y la colocación de nueva señalización vertical y horizontal, lo que permitirá una transitabilidad más segura y ágil.

El intendente Serra destacó que este tipo de proyectos “son una muestra del compromiso conjunto con el desarrollo de la infraestructura vial, clave para la integración y el progreso de nuestras comunidades”.

Todas estas intervenciones son ejecutadas por administración, con personal y equipos de la Dirección Provincial de Vialidad. “El esfuerzo de los trabajadores de Vialidad es central para llevar adelante esta transformación de la infraestructura vial de Tucumán”, destacaron las autoridades.

Se solicita a los conductores circular con precaución por la zona, donde ya se encuentran trabajando maquinarias y equipos técnicos.