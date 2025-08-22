Monteros vibró con el Concierto Didáctico de la Orquesta Infantil en el Mes de la Ciudad

En el marco de las celebraciones por el Mes de la Ciudad, el Patio Cívico de la Plaza Bernabé Aráoz se llenó de música, y aprendizaje con el Concierto Didáctico de la Orquesta Infantil de la Escuela de Arte Popular. La jornada contó con la participación especial de alumnos del Colegio Santísimo Rosario y fue una verdadera fiesta cultural para toda la comunidad.

Con un enfoque educativo y artístico, el concierto ofreció un recorrido por los estilos musicales del Noroeste Argentino, interpretados por niños y niñas que, junto a sus profesores, brillaron en escena. Además de las interpretaciones, se realizó una explicación interactiva sobre el funcionamiento de los instrumentos musicales, lo que permitió al público conocer de cerca el universo sonoro de la orquesta.

La actividad contó con la presencia del intendente, Francisco "Panchito" Serra, la Secretaria de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, Ing. Sara Amado, el Director de Cultura, Julio Paz, y el Jefe de Cultura, José Tripolloni. También estuvieron presentes la Supervisora de Música Zona Sur, Prof. María Andrea Sánchez Tello, y la Directora del Colegio Santísimo Rosario, Silvia Racedo de Díaz. reafirmando el compromiso institucional con la formación artística en la ciudad.