Boletos en tres a Buenos Aires: a cuánto y para cuándo

Los tucumanos ya pueden adquirir con anticipación sus pasajes en tren hacia Buenos Aires para septiembre, luego de que Trenes Argentinos confirmara la apertura de la venta de boletos para todos sus servicios de larga distancia.

La medida abarca rutas a destinos como Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Bragado, Junín y Tucumán, uno de los recorridos más demandados del país.

El servicio a Tucumán

El trayecto Buenos Aires–Tucumán cuenta con dos frecuencias semanales:

Desde Retiro, los miércoles y domingos a las 21:10.

Desde San Miguel de Tucumán, los martes y viernes a las 21:30.

Los precios de los pasajes son los siguientes:

$38.000 en primera.

$46.200 en pullman.

$131.200 en camarote para dos personas.Cómo comprar los boletos

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de la página oficial de Trenes Argentinos.

Desde la empresa remarcaron que la compra anticipada permite a los usuarios asegurar su lugar en fechas de alta demanda y elegir el método de pago más conveniente.