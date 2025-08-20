Por esquivar un perro se cayó de la moto y terminó hospitalizada

La mañana de este miércoles comenzó con un accidente de tránsito en el centro de Monteros. Los servicios de emergencias recibieron un llamado cerca de las 7:10 alertando sobre la caída de una motociclista en la esquina de 24 de Septiembre y Salta.

Al llegar al lugar, los equipos confirmaron que se trataba de una mujer identificada como Aylen Anahí Valentín, de 23 años, oriunda de Soldado Maldonado, quien se desplazaba en una motocicleta 110 cc sin dominio colocado y sin casco protector.

Según el testimonio de un testigo, la joven circulaba por calle 24 de Septiembre en sentido oeste-este cuando un perro se cruzó repentinamente en su camino. La maniobra inesperada provocó que perdiera el control del rodado y cayera violentamente al pavimento.

Como consecuencia, la conductora sufrió un corte en la cabeza y fue asistida de inmediato por un testigo y luego por personal de Defensa Civil y el servicio de emergencias 107, que procedió a trasladarla para una mejor atención médica. También trabajó en el lugar personal de la Policía de Tucumán, que intervino en el procedimiento.