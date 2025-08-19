Rescataron a una joven tucumana víctima de un presunto caso de trata

Una joven de 19 años que viajó desde Tucumán a Buenos Aires por una supuesta oferta laboral fue rescatada este lunes en la Terminal de Ómnibus de Retiro.

La Policía de Tucumán activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas luego de que la madre de la víctima denunciara que su hija había recibido una propuesta de trabajo a través de Instagram. Según la denuncia, le prometieron un pago en dólares por tomarse fotografías para un catálogo de ropa, además de cubrirle los pasajes hacia la Capital Federal.

Ante la gravedad del caso, los efectivos dieron aviso a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que dispuso la intervención de la Policía Federal en Buenos Aires. Con el apoyo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, los agentes federales interceptaron a la joven cuando descendía de un colectivo en compañía de otra persona.

Por orden del Juzgado Federal, la víctima quedó bajo resguardo del Programa Nacional de Rescate y Protección Integral para Víctimas de Trata de Personas.