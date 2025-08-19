Primeros lugares para escuelas del departamento Monteros en Concurso Enséñame Tucumán

El concurso educativo "Enseñame Tucumán" tuvo su instancia de circuito IV y culminó con una destacada participación de estudiantes, especialmente del departamento Monteros, quienes se llevaron la mayoría de los primeros y segundos lugares en las distintas categorías. El certamen, organizado por el Ministerio de Educación provincial junto con diario La Gaceta, tuvo como objetivo principal promover el intercambio y fortalecer las habilidades de análisis en Ciencias Sociales.

Los resultados enorgullecen a Monteros, ya que de los 120 alumnos participantes, provenientes de Monteros, Tafí del Valle, Famaillá y Simoca, las escuelas monterizas demostraron un notable rendimiento. Los resultados por categoría son los siguientes:



Categoría I (Cuarto año):

🥇1er lugar: Secundaria de Yonopongo, Monteros

🥈2do lugar: Agrotécnica Prof. Miguel A. Torres, Tafí del Valle



Categoría II (Quinto año):

🥇 1er lugar: Escuela Normal Julio A. Roca, Monteros

🥈2do lugar: Secundaria Los Sosa, Monteros



Categoría III (Sexto año):

🥇1er lugar: Técnica de Monteros

🥈2do lugar: Secundaria de Río Seco - Monteros

Estos resultados confirman el alto nivel de preparación de los estudiantes y el compromiso de las instituciones educativas del departamento. La iniciativa "Enseñame Tucumán" no solo evaluó conocimientos, sino que también promovió el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, pilares fundamentales en la formación de los jóvenes.

Estudiantes se preparan para instancia provincial que se desarrollará en septiembre, oportunidad en la que se vivirá un encuentro con estudiantes de todo el territorio.