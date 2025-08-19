Por iniciativa del Ministerio de Salud Pública a cargo de Luis Medina Ruiz, la División Zoonosis lleva a cabo las Jornadas de Capacitación sobre Animales Ponzoñosos en Monteros

La bióloga, Evelyn Cortéz, referente del Programa de Animales Ponzoñosos de la Provincia informó: “En Tucumán tenemos especies de animales que si ocasionan accidentes son potencialmente graves, en este contexto, desarrollamos una charla de capacitación, en el Área de Monteros, para informar y actualizar sobre la temática en cuanto a cuáles son las especies peligrosas, cómo reconocerlas, qué hacer en el caso de que ocurra un accidente y cuáles son las medidas de prevención, autocuidado”.

En este caso, comentó, se concretó en Monteros, pero en realidad lo hacemos a lo largo de la provincia en todas las áreas, ya sean urbanas o rurales. El objetivo, de estos eventos, es reforzar y actualizar conocimientos para que se actúe correctamente a la hora de un accidente.

La exposición, concluyó Cortés, la desarrollamos en conjunto con un compañero de la División Zoonosis, Joaquín González Navarro, que es veterinario. Desde el equipo de Salud, entendemos que como somos una provincia con accidentes con animales ponzoñosos, y hay que estar constantemente dentro de lo que es salud pública, actualizando y reforzando conceptos.