Ñuñorco debuta ante La Colonia en la Segunda Fase de la Liga Tucumana de Fútbol

El Club Atlético Ñuñorco enfrenta a La Colonia en Trancas por la primera fecha de la Segunda Fase de la Liga Tucumana de Fútbol.

La Segunda Fase de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol comienza este domingo con gran expectativa y todos los ojos puestos en Ñuñorco, que viajó hasta Trancas para medirse con La Colonia en el inicio de la competencia.

El conjunto dirigido por Floreal García buscará dar el primer paso firme en una zona que promete ser muy pareja. El partido está programado para las 16:00 horas, en lo que será el debut del “Tigre” en esta nueva etapa del certamen.

Ñuñorco comparte grupo con Eudoro Avellaneda, Ingenio Viejo, El Corte FC, La Colonia y Unión San Francisco. El formato de disputa será de ida y vuelta, todos contra todos, y los mejores equipos lucharán por los ascensos a la Primera A del fútbol tucumano.

La ilusión de los hinchas de la "Banda Roja" crece jornada tras jornada, y el desafío para el plantel será sostener el nivel competitivo en una fase exigente, donde cada punto puede ser determinante para alcanzar el objetivo del ascenso.