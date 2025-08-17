domingo 17 de agosto de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1310Blue: $1320Bolsa: $1310.8CCL: $1301.5Mayorista: $1300Cripto: $1331.85Tarjeta: $1703
17 Ago 2025

Ñuñorco debuta ante La Colonia en la Segunda Fase de la Liga Tucumana de Fútbol

El “Tigre Tucumano” inicia su camino en la etapa decisiva de la Primera B frente a La Colonia, en Trancas. El objetivo es claro: pelear por el ascenso a la máxima categoría.

El Club Atlético Ñuñorco enfrenta a La Colonia en Trancas por la primera fecha de la Segunda Fase de la Liga Tucumana de Fútbol.

La Segunda Fase de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol comienza este domingo con gran expectativa y todos los ojos puestos en Ñuñorco, que viajó hasta Trancas para medirse con La Colonia en el inicio de la competencia.

El conjunto dirigido por Floreal García buscará dar el primer paso firme en una zona que promete ser muy pareja. El partido está programado para las 16:00 horas, en lo que será el debut del “Tigre” en esta nueva etapa del certamen.

Ñuñorco comparte grupo con Eudoro Avellaneda, Ingenio Viejo, El Corte FC, La Colonia y Unión San Francisco. El formato de disputa será de ida y vuelta, todos contra todos, y los mejores equipos lucharán por los ascensos a la Primera A del fútbol tucumano.

La ilusión de los hinchas de la "Banda Roja" crece jornada tras jornada, y el desafío para el plantel será sostener el nivel competitivo en una fase exigente, donde cada punto puede ser determinante para alcanzar el objetivo del ascenso.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Multitudinaria celebración del Día del Niño en Monteros: música, sorteos y shows para toda la familia

Ñuñorco debuta ante La Colonia en la Segunda Fase de la Liga Tucumana de Fútbol

Una joven de Acheral denuncia acoso sexual sistemático y amenazas de muerte de un desconocido

Elecciones 2025 en Tucumán: se definieron las listas de candidatos para Diputados

Simoca: un peatón murió tras ser atropellado por una moto en Buena Vista

🔥 tendencia

Grave accidente en Monteros: una familia en moto fue embestida por un automóvil