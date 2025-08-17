Elecciones 2025 en Tucumán: se definieron las listas de candidatos para Diputados

En Tucumán ya están confirmados los candidatos a Diputados para las elecciones 2025. Jaldo lidera la lista oficialista, Sánchez busca renovar por la oposición y Paula Omodeo y Bussi también competirán con boletas propias.

En la medianoche del sábado venció el plazo para la presentación de listas y, sin grandes sorpresas, los espacios políticos de Tucumán definieron a sus candidatos para las elecciones legislativas de octubre. En esta oportunidad, la provincia pondrá en juego cuatro de los nueve escaños que posee en la Cámara de Diputados de la Nación.

De los actuales representantes, tres buscarán renovar su mandato: Roberto Sánchez, Paula Omodeo y Elia Fernández. El único que no competirá por la reelección será Agustín Fernández.

El oficialismo provincial, con Jaldo a la cabeza

El frente Tucumán Primero, liderado por el gobernador Osvaldo Jaldo, presentó una lista de unidad que lo ubica como primer candidato, acompañado por la diputada Gladys Medina y el legislador Javier Noguera, en representación del sector que mantenía diferencias internas. El cuarto lugar lo ocupa Elia Fernández, que intentará prolongar su mandato.

En la nómina de suplentes aparecen dirigentes de peso como el senador y ex gobernador Juan Manzur, la legisladora Carolina Vargas Aignasse y el vicegobernador Miguel Acevedo, lo que muestra el respaldo de toda la estructura oficialista.

El radicalismo busca ser alternativa

En la vereda opositora, el ex intendente de Concepción, Roberto Sánchez, encabezará la lista de Unidos por Tucumán, que reúne a la UCR, el Partido Socialista y sectores del alfarismo. Será secundado por Micaela Viña, el concejal José María Canelada y Milagro Celis.

El espacio intenta consolidarse como la principal alternativa al peronismo tras la disolución de Juntos por el Cambio, cuyos referentes tomaron distintos caminos políticos.

La Libertad Avanza, sin Catalán

El oficialismo nacional, representado por La Libertad Avanza, sorprendió al no llevar a Lisandro Catalán como candidato, pese a las versiones que lo vinculaban con la lista. Finalmente, la boleta será encabezada por Federico Pelli, consultor en seguridad y ex presidente de CAME Joven. Lo acompañarán Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá.

Los suplentes serán Enzo Ferreira, Milva Albarracín y Gustavo Choua.

Aliados libertarios con boleta propia

Por fuera de la estructura libertaria oficial, dos espacios decidieron competir con listas independientes. CREO, que en 2021 llevó a Paula Omodeo al Congreso, intentará retener su banca con la diputada como primera candidata, secundada por Sebastián Murga, Sonia Asaf y Gustavo García.

En tanto, Fuerza Republicana, liderado por Ricardo Bussi, también se presentará con boleta propia tras su alejamiento del mileísmo. El legislador provincial estará acompañado por Sandra Orquera, Gerónimo Cruz Cornejo y Lorena Palomino.

La izquierda, dividida

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) confirmó como primera candidata a Alejandra Arreguez, seguida por Martín Correa, Clarisa Alberstein y Carlos Melián.

Por su parte, Política Obrera, un desprendimiento del FIT, llevará a Raquel Grassino como cabeza de lista, junto a Diego Carrazán, Alejandra del Castillo y José Kobak.

Con este escenario, Tucumán se prepara para una elección legislativa en la que el oficialismo provincial buscará mostrar su fortaleza interna, mientras que la oposición intentará consolidar su espacio y disputar el voto de un electorado cada vez más fragmentado.

