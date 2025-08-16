Grave accidente en Monteros: una familia en moto fue embestida por un automóvil

Un accidente de tránsito en Monteros dejó tres personas heridas, entre ellas una menor de un año. La familia circulaba en motocicleta cuando fueron embestidos por un automóvil conducido por una mujer de Acheral.

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado en la ciudad de Monteros. El hecho ocurrió alrededor de las 17:50 en la esquina de Crisóstomo y Brígido Terán, donde una motocicleta Motomel Blitz 110 fue impactada por un automóvil Fiat Cronos.

La moto era conducida por un joven de 32 años, Monteros, quien viajaba acompañado por una mujer de 28 años, y una niña de apenas un año. Según los primeros informes, el rodado menor se desplazaba de oeste a este por Crisóstomo cuando, por causas que aún se investigan, fue embestido por el automóvil que circulaba de sur a norte por Brígido Terán.

El Fiat Cronos era conducido por una mujer, de 38 años, oriunda de Acheral. El fuerte impacto provocó que los ocupantes de la motocicleta sufrieran politraumatismos, siendo asistidos de inmediato por personal de emergencia del 107 y trasladados al Hospital Regional Lamadrid para una mejor atención médica.

En el lugar trabajaron personal de Defensa Civil, efectivos de la Policía y el servicio de emergencias médicas, quienes aseguraron la zona y coordinaron el operativo de traslado de los heridos.

La investigación busca establecer las circunstancias exactas del accidente, que conmocionó a los vecinos de la zona debido a la presencia de una beba entre los heridos.