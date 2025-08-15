Grave accidente en la ruta 38: una camioneta cayó de un puente y hay cinco personas heridas

Un vuelco en la ruta 38 dejó cinco heridos, incluido un bebé, en Arroyo La Posta, La Cocha. Los ocupantes de la camioneta fueron trasladados al hospital de Concepción.

La mañana de este viernes se vio sacudida por un grave accidente de tránsito en la ruta nacional 38, a la altura de Arroyo La Posta, en jurisdicción de Huasa Pampa Sud, al sur de la ciudad de La Cocha. Una camioneta Ford K negra perdió el control, volcó y terminó debajo del puente, provocando lesiones a todos sus ocupantes.

En el vehículo viajaban cuatro adultos y un bebé de un año y seis meses. El menor sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) sin pérdida de conocimiento y fue trasladado junto al resto de los heridos al hospital regional de Concepción.

Según el parte oficial de la Comisaría de La Cocha, el conductor fue identificado como Julio Oscar Nelson Marín, de 29 años, domiciliado en Cutral Co, provincia de Neuquén, quien presentaba una posible fractura en el tobillo izquierdo. Como acompañantes viajaban: Abigail Álvarez (26), también de Cutral Co, con posible fractura de muñeca derecha; Camila Elizabeth Chaves (19), oriunda de Caimancito, Jujuy, con politraumatismos; y Vilma Maldonado (63), residente en Neuquén, con politraumatismos y posible fractura de muñeca derecha.

Personal del Servicio de Emergencias 107 brindó asistencia inmediata en el lugar y dispuso el traslado de todos los lesionados para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con las primeras declaraciones, el conductor manifestó que recuerda haber perdido el control del vehículo, aunque las causas exactas del siniestro aún se investigan. El hecho fue confirmado por el oficial subayudante Kevin Molina y el comisario principal Rolando Díaz, jefe de la Comisaría de La Cocha.

