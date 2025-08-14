jueves 14 de agosto de 2025
Monteros celebra su historia con una exposición fotográfica en la Plaza Bernabé Aráoz

En el marco del “Mes de la Ciudad”, la Dirección de Cultura de Monteros invita a la comunidad a recorrer una muestra de fotografías antiguas que rescatan momentos emblemáticos de la vida local. La exposición se encuentra disponible hasta hoy, jueves 14 de agosto, de 16 a 20 h, en la Plaza Bernabé Aráoz.

La propuesta busca revalorizar la memoria colectiva a través de imágenes que retratan escenas cotidianas, edificios históricos, celebraciones populares y personajes que marcaron la identidad monteriza. La muestra estará abierta al público con entrada libre y gratuita, y se enmarca en las actividades organizadas por el Honorable Concejo Deliberante y la Dirección de Cultura.

📍 Lugar: Plaza Bernabé Aráoz
🗓️ Fechas: 12, 13 y 14 de agosto
🕓 Horario: De 16:00 a 20:00 h
🎟️ Entrada: Libre y gratuita

