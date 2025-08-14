Monteros celebra su historia con una exposición fotográfica en la Plaza Bernabé Aráoz

En el marco del “Mes de la Ciudad”, la Dirección de Cultura de Monteros invita a la comunidad a recorrer una muestra de fotografías antiguas que rescatan momentos emblemáticos de la vida local. La exposición se encuentra disponible hasta hoy, jueves 14 de agosto, de 16 a 20 h, en la Plaza Bernabé Aráoz.

La propuesta busca revalorizar la memoria colectiva a través de imágenes que retratan escenas cotidianas, edificios históricos, celebraciones populares y personajes que marcaron la identidad monteriza. La muestra estará abierta al público con entrada libre y gratuita, y se enmarca en las actividades organizadas por el Honorable Concejo Deliberante y la Dirección de Cultura.

📍 Lugar: Plaza Bernabé Aráoz

🗓️ Fechas: 12, 13 y 14 de agosto

🕓 Horario: De 16:00 a 20:00 h

🎟️ Entrada: Libre y gratuita