Julieta Prandi, tras la condena a Claudio Contardi: “Siento que hoy empiezo a vivir”

Julieta Prandi celebró la condena a 19 años de prisión para su exmarido Claudio Contardi por abuso sexual agravado. La actriz aseguró que “empieza una nueva etapa” y reclamó que el fallo sea un antes y un después en la lucha contra la violencia de género.

Julieta Prandi rompió el silencio tras conocerse la condena de 19 años de prisión contra su exmarido, Claudio Contardi, por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado”. Visiblemente emocionada, la actriz afirmó: “Siento que hoy empiezo a vivir, es la segunda etapa de mi vida en donde yo puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después. El poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos”.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana, que ordenó la detención inmediata del empresario y su traslado a la Alcaidía Departamental de Campana, a la espera de su ingreso a una unidad carcelaria. “Son 19 años, casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Pero lo importante es que la Justicia decidió, además de darle una condena ejemplar, se lo llevaron preso. Preso”, destacó Prandi, quien agradeció el trabajo de sus abogados Javier Baños, Fernando Burlando y Germán Francone.

La actriz también subrayó la dificultad de llevar adelante una denuncia por violencia de género en Argentina: “Esto tiene que marcar un precedente. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, someterse a infinidad de pruebas y pericias, mientras del otro lado no hay algo que los obligue a hacerlo. En el medio, o las víctimas desisten porque no pueden más, o nos matan. Hay demasiados femicidios en este país”.

Respecto a la situación familiar, Prandi reveló que sus hijos, Mateo y Rocco, decidieron no tener contacto con su padre, decisión que fue respaldada por evaluaciones del servicio de la niñez y psicólogos de la Justicia. “Yo nunca les prohibí verlo. Él nunca hizo nada por su educación, sus alimentos o su cuidado. Es un padre violento y mis hijos han contado todo eso”, afirmó.

Finalmente, la actriz fue contundente al referirse al abuso que sufrió: “No es no, casada o no casada”. Con esta sentencia, espera que el caso impulse cambios reales en la Justicia y en el tratamiento de las denuncias por violencia de género.

